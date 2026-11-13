Лидерите на 27-те държави от Европейския съюз се споразумяха на неформалната си среща в ирландската столица Дъблин институциите на ЕС, както и Германия, Франция, Италия, Полша и Великобритания да представляват Европа в преговорите за край на войната в Украйна между Киев и Москва с посредничеството на Вашингтон.

Световните агенции цитираха за избора на екипа от европейски преговарящи в следващите тристранни прегвори Украйна-Русия-САЩ председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

"Приветстваме всички дипломатически усилия за това Русия да бъде на масата на преговорите", заяви Коща пред журналисти в Дъблин в края на срещата на върха. "Надяваме се, че ще постигнем конкретни резултати", добави той.

По-рано в петък германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА, заяви, че Германия със сигурност ще участва в евентуални нови преговори за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна, които по думите му ще се състоят "през следващите седмици“.

Тази седмица се състоя кръг от тристранните преговори в Абу Даби (ОАЕ), като там присъстваха делегации от Германия, Франция, Великобритания, ЕС и НАТО.