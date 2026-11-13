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Росалия е големият победител на наградите "Грами" за латино музика. На 27-ото издание, което се проведе в Лас Вегас, испанската суперзвезда си тръгна с пет отличия от седем номинации, включително двете най-престижни награди на вечерта – „Албум на годината“ за LUX и „Песен на годината“ за “La Perla”.
Тя е първата жена, спечелила три пъти престижното отличие „Албум на годината“.
Сред 40-те изпълнители на церемонията бяха още Анита, Фейд, Карол Джи, Daddy Yankee, който беше удостоен и с отличието „Личност на годината“ на латино-американската звукозаписна академия за 2026 година.
Редактор: Никола Тунев