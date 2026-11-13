Над 340 сигнала за паднали дървета от силния вятър, както и за щети - включително по автомобили. Това е равносметката от последното денонощие в София, където поривите бяха изключително мощни. Въпреки усложнената обстановка няма пострадали хора, необработени сигнали или блокирани улици и линии на градския транспорт. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" в Столичната община Мария Тенева.

По думите ѝ около 10 автомобила са понесли щети от паднали дървета. Тенева обърна внимание и на проблема с паркирането върху тротоарите и под дърветата, което увеличава риска от материални щети при силен вятър. Тя подчерта, че поддържането на дърветата в столицата е целогодишен ангажимент на общинските структури и районните администрации. Извършват се обходи и санитарна сеч, но падането на едно дърво не означава непременно, че то е било болно или изсъхнало.

В овладяването на ситуацията са участвали 15 екипа на пожарната и 12 екипа на дирекция „Аварийна помощ и превенция“. При увеличаването на сигналите е било активирано и доброволното формирование към Столичната община. Благодарение на координацията между службите основните пътни артерии и централната градска част са били почистени с приоритет. Работата е продължила и по по-малките улици, включително в районите на Витоша, уточни Тенева.

Проверки са извършвани и на строителни обекти заради опасността от падащи предмети, необезопасени огради и конструктивни елементи. Екипи на Столичния инспекторат са били на терен и са издавали предписания за укрепване на оградни пана и други елементи.

След силния вятър друг важен приоритет за общината е почистването на падналата листна маса. Опасенията са, че при очакваните валежи листата могат да запушат отводнителните шахти и да създадат нови проблеми с отводняването на улиците. „Още от днес се работи по почистването на листната маса. Екипите на Столичния инспекторат са на терен от сутринта“, посочи Тенева. Тя увери, че са предприети необходимите мерки и изрази увереност, че градът ще бъде подготвен за очакваните валежи.

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