Това е най-лошият здравен бюджет, който съм виждал от 2010 година. Това заяви в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS бившият вицепремиер и здравен министър Илко Семерджиев. Според него управляващите подценяват здравеопазването, а заложените средства не отговарят на обявените приоритети.

Той обърна внимание на средствата за профилактика, която управляващите определят като основен приоритет. „През 2025 година бюджетът за профилактика и контрол на общественото здраве е бил 94,2 млн. Тази година беше 91,2 млн. Следващата година става 86 млн.”, изтъкна Семерджиев.

По думите му вместо реформи се предвиждат съкращения в администрацията, които няма да доведат до реална промяна в системата. „Съкращават 440 щата и увеличават бюджета за администрация. Тук виждаме недобре обмислени и хаотични действия“, заяви той.

Той разкритикува управляващите за предложените промени в Закона за личната помощ и последвалото отстъпление на властта след заплахата от протести на майки на деца с увреждания.

Според него действията на правителството показват липса на опит, лошо планиране и неразбиране на проблемите в социалния сектор. „Отдавам го на неопитност и на недобро познаване на спецификата на този сектор – асистентите на хора с увреждания. Това не е реформа“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.