Снимка: gettyimages/ Видео:"Ройтерс"
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Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум опроверга твърденията, че колони от мигранти се придвижват към северната граница на страната със Съединените щати.
Шейнбаум каза, че в Мексико има две групи мигранти, организирани за съвместно придвижване. "Едната се разпадна по пътя и повечето от участниците в нея вече се върнаха в родните си страни, а другата тепърва се сформира", поясни тя.
"В момента няма нито една такава група, която да преминава през страната ни напът към границата (със САЩ)", подчерта Шейнбаум на редовната си сутрешна пресконференция.
В четвъртък американският президент Доналд Тръмп заплаши да удвои митата върху вноса от Мексико, ако страната не попречи на групите мигранти да достигнат границата със САЩ.
Редактор: Станимира Шикова