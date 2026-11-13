Българските национали по кикбокс спечелиха две европейски титли на шампионата за мъже и жени в Скопие, Република Северна Македония. Кирил Илиев и Калина Бояджиева триумфираха във финалните си двубои и донесоха първите златни отличия за страната ни от надпреварата.

Кирил Илиев стана европейски шампион в категория до 57 килограма в стил лайт контакт, след като победи британеца Дилан Талий. Калина Бояджиева също се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка, надделявайки над Самър Харви от Великобритания във финала при жените над 70 килограма в стил пойнт файтинг.

Българският отбор добави още три сребърни и два бронзови медала. Вицешампиони в стил пойнт файтинг станаха Виктор Грозданов (63 кг), Светослав Прокопов (74 кг) и Моника Петкова (50 кг). Бронзови отличия в стил лоу кик заслужиха Георги Шагов (63,5 кг) и Мария Янева (48 кг). За Шагов това е първи медал от международно състезание.

Сериозен успех постигна и Али Юзеир в стил К1. В категория до 86 килограма той победи действащия световен шампион Вито Косар от Хърватия и си гарантира най-малко сребърен медал. В битката за европейската титла българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Мартин Лоренц от Чехия и Хасан Хамилкаро от Франция.

Българските състезатели получиха подкрепа и от посланика ни в Северна Македония Желязко Радуков, който проследи срещите заедно с ръководството на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай.

Участието на националния отбор продължава с още пет финала и два полуфинала през следващите два дни, което дава възможност България да увеличи медалния си актив от европейското първенство.