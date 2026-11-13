Снимка: Стопкадър, NOVA
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Необичаен подарък за папа Лъв XIV в Перу. Огромен мозаечен портрет на главата на Католическата църква беше открит в университет в град Чиклайо.
Творбата е с диаметър 12 метра и е изградена от близо 9000 керамични парчета. Американският художник Стан Хърд е работил по нея почти 11 дни.
Мястото не е избрано случайно. Именно в Чиклайо Лъв XIV прекарва години като духовник, преди да оглави Католическата църква. А днес папата се завръща в града, където го очаква тържествено посрещане.
Редактор: Станимира Шикова