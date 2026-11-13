Моторист е починал след катастрофа в петък вечер на кръстовище в Русе. Сигнал за инцидента е подаден около 18:20 часа. По първоначална информация 20-годишен с мотоциклет се блъснал в лек автомобил, управляван от 44-годишен мъж, който навлязъл в кръстовището.

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Мотористът е транспортиран в Университетската болница „Канев“, където по-късно е починал.

Пробата за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни. По данни на очевидци мотоциклетът се движел с висока скорост и без включени светлини, съобщава кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.