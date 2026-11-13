Трима души, сред които 15-годишен ученик, са задържани при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици в района на столични училища. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

Акцията е проведена от служители на Шесто районно управление след получена оперативна информация за група българи, занимаващи се с разпространение на наркотични вещества в близост до учебни заведения.

Сред задържаните е 15-годишно момче, което учи в едно от училищата на територията на Шесто районно управление. По данни на полицията непълнолетният също разпространявал наркотици.

За да не бъде злепоставен пред съучениците си, той е изведен от класната стая по време на учебните занятия. Действията на полицията са извършени в присъствието на инспектори от Детска педагогическа стая и заместник-директора на училището.

Малко след задържането на момчето са арестувани още двама български граждани, за които полицията разполага с информация, че са част от същата група. При операцията е открита марихуана. Точното количество на иззетото наркотично вещество все още не е установено. Предстои назначаването на експертиза, която да определи количеството му.

Главен комисар Пелтеков уточни, че задържанията са извършени само няколко часа преди брифинга и действията по разследването продължават. От СДВР подчертаха, че противодействието на разпространението на наркотични вещества, особено в районите около училища, остава сред основните приоритети на столичната полиция и Министерството на вътрешните работи.

Снимка: МВР

При задържането на 15-годишния ученик полицаите открили малко количество наркотично вещество и електронна везна, използвана за измерването му. Останалите наркотици били намерени в жилище, обитавано от двамата пълнолетни задържани.

Другите двама задържани са мъжете на 23 и 24 години и вече имат криминални прояви, свързани с разпространение на наркотици. По думите на директора на СДВР главен комисар Николай Пелтеков и двамата в момента са в изпитателен срок по условни присъди за подобни престъпления. Непълнолетният ученик няма предишни криминални прояви.

Полицията проверява и дали сред разпространяваните вещества има наркотици, наподобяващи дъвчащи бонбони. Засега обаче това е само предположение, а точният им състав ще бъде установен чрез експертизи.

Снимка: МВР

Главен комисар Пелтеков уточни, че разследващите са действали след получена оперативна информация. Само за няколко часа служителите на Шесто районно управление установили самоличността и местонахождението на заподозрените и организирали задържането им.

От СДВР отказаха да посочат кое е училището, за да защитят самоличността на непълнолетния. Пелтеков потвърди, че полицията е установявала и други случаи, при които деца са използвани за разпространение на наркотици, но подчерта, че засега не може да се говори за трайна тенденция.

Снимка: МВР

Междувременно стана ясно, че при друга операция на Шесто районно управление, проведена ден по-рано, са иззети 3 килограма и 400 грама марихуана и други наркотични вещества. По случая са задържани двама души. Единият е заловен с наркотици, а при последвалите действия полицаите открили жилище, използвано като склад за съхранение и подготовка на дрогата за продажба. В него бил задържан втори мъж, за когото се предполага, че е разпределял наркотичните вещества на дози. На място е намерена и работеща машина за вакуумиране на пакети.

Снимка: МВР

Според директора на СДВР това е вторият случай в рамките на две седмици, при който столичната полиция изземва над 3 килограма марихуана при една операция.