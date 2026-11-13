Всички обвиняват държавата, но не може на всяка мъгла да се слага полицай. Това заяви в Телеграфно подкастът експертът по национална сигурност Милен Иванов по повод ада на АМ „Тракия“, при който загинаха 12 души, а 50 бяха ранени.

Според Иванов трагедията не може да бъде обяснена само с мъглата или състоянието на пътя. Той насочи вниманието към поведението на шофьорите, които често се движат прекалено близо един зад друг и не съобразяват скоростта с условията. „Колите се движат броня в броня. Дори и при идеални условия, ако се случи нещо с някой от автомобилите, е абсурд задният да спре“, обясни той.

Лампи

Иванов не спести критиките и към държавата. Според него в България има сериозен проблем с пътната маркировка, осветлението, мантинелите и поддръжката на пътищата. Като пример посочи, че според собствената му приблизителна сметка осветяването на цялата магистрала „Тракия“ със соларни лампи би струвало около 120 млн.евро.

По думите му обаче първата и по-достъпна стъпка е поставянето на качествена светлоотразителна маркировка и подходящи обезопасителни съоръжения. „Няма достатъчна превенция, докато броят на жертвите не стигне нула“, заяви Иванов.

Убеден е, че всичко зависи от менталността на водачите. „Хората са на пътя такива, които са и в семейството, и в отношението си. Ако един човек е простак в семейството си, той няма как да бъде дисциплиниран шофьор. Той ще е простак и на улицата.“

Стрелецът и героят от Краков

Имаме ли подготвени барети от СОБТ и униформени от МВР, които да защитят хората в случай с активен стрелец като в Краков. Припомняме, че полицая Якуб Кулик неутрализира младеж, който успя да убие шестима и да рани 16 в центъра на полския град, превръщайки се в герой. На въпрос дали и у нас ще се появяват скоро подобни случаи, Иванов отговори положително. СОБТ обаче идвало след събитието и след спазване на много процедури, което забавя всичко. Полицаите пък не са подготвени адекватно и не са оборудвани добре, за да отреагират.

„Подготовката на полицейските органи никога не е била адекватна на времето. Тя винаги изостава и това е нормално“, допълни Иванов.

Експертът, който е работил в разузнаването на армията, а след това и в МВР, беше категоричен, че нашите униформени избягват да използват оръжиеи не биха стреляли в ситуация като тази в Краков. „Няма такъв, с който аз да не съм разговарял, той да каже, че после ще им се стовари най-големият ад на главата, ако реши да стреля по някого“, допълни той.

Курсове

В българската полиция липсват специализирани курсове за реакция срещу активни стрелци в сгради и училища. Обикновените патрулни полицаи не се обучават за подобни динамични ситуации, а специализираните отряди идват едва след като трагедията вече се е случила.

Какво още разказа Милен Иванов за подготовката на полицаите и баретите, за реакциите ни при нападения като в Полша и готовността ни да се защитава,е, гледайте в Телеграфно подкастът в YouTube.

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