Сериозни затруднения в движението по автомагистрала „Тракия“ заради пътен инцидент. Катастрофа е блокирала трафика в посока от София към Пловдив около км 16, като на място се е образувала километрична колона от автомобили.

Превозните средства изчакват, а задръстването продължава да се увеличава. Няма информация за точната локация на произшествието, броя на участвалите автомобили и дали има пострадали. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.

Междувременно през уикенда са предвидени и временни ограничения по автомагистралата заради ремонтни дейности. В неделя, 15 ноември, между 7:30 и 17:00 ч. ще се ремонтира асфалтовата настилка между 134-ия и 135-ия километър в област Пловдив, в посока Бургас.

По време на ремонта активната и аварийната лента ще бъдат затворени, а движението ще се осъществява единствено в изпреварващата лента. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да спазват ограниченията на скоростта и да следят актуалната информация за пътната обстановка.