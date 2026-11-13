Бившият главен редактор на германския многотиражен вестник "Билд" Юлиан Райхелт заяви, че е станал мишена на умишлен палеж. Автомобилът му беше подпален и почти напълно унищожен на улица в Берлин. Райхелт, който в момента е главен редактор на новинарския cпортал "Ниус", на който е съосновател, каза, че палежът е извършен през изминалата нощ в западния берлински квартал "Шарлотенбург".

Полицията потвърди, че става въпрос за умишлен палеж, и уточни, че случаен минувач е подал сигнал в 2:07 ч. през нощта местно време, без обаче да посочи името на собственика на автомобила. На мястото пристигнаха пожарникари, които потушиха огъня.

"Напълно ясно е, че това беше целенасочено нападение", посочи Райхелт. Той определи случилото се като "опит за сплашване на новите свободни медии, които се противопоставят на подобен ляв екстремизъм", и изрази предположение, че някой целенасочено е проучил къде е паркиран автомобилът му. "Ниус" публикува снимки на унищожената кола.

Преди няколко години бяха извършени подобни палежи на автомобили на колумнист на друго германско издание B. Z.. В един от случаите впоследствие беше публикувано писмо с лявоекстремистко съдържание, в което се поемаше отговорност за престъпленията.

Райхелт е противоречива фигура в германските медийни среди. През 2021 г. той беше уволнен от "Билд" за злоупотреба с власт. Тогава няколко медии публикуваха журналистическо разследване с редица обвинения в сексуален тормоз срещу него. Райхелт винаги е отричал обвиненията, които нарича "клеветническа кампания".