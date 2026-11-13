Компанията Match Group, която притежава популярно приложение за запознанства, е санкционирана с 11 млн. евро заради нарушения на европейските правила за защита на личните данни. Решението е на ирландската Комисия за защита на данните (DPC), която установила пропуски в начина, по който платформата предоставя на потребителите информацията, събирана за тях.

Проверката започнала през 2020 г. и била насочена към функцията „Download My Data“, чрез която всеки потребител може да поиска копие от личните си данни. Разследващите установили, че в редица случаи сайтът не предоставял цялата налична информация. Част от данните били пропускани, без потребителите да бъдат уведомени, а други били представяни единствено в обобщен вид.

Според регулатора основният проблем е липсата на прозрачност. От DPC уточняват, че подобни инструменти не са длъжни да включват абсолютно всички съхранявани данни, но компаниите трябва ясно да посочват каква информация предоставят и каква остава извън справката.

Освен глобата Match Group получава три месеца, за да отстрани установените нарушения и да приведе практиките си в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR).

От компанията заявиха, че не приемат решението и ще го обжалват. Според неин говорител тя е оказвала пълно съдействие на ирландските власти по време на разследването и продължава да защитава въведените механизми за поверителност на потребителите.