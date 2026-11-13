Хакери, свързвани със Северна Корея, са откраднали над 400 милиона долара в криптовалути за година и половина чрез измами с видеоконференции и изкуствен интелект. За мащабната операция предупреди Федералното бюро за разследване на САЩ.

Схемата, известна като FaceStealer, е насочена предимно към специалисти и компании от криптовалутния сектор. Измамниците проникват в профили в социални мрежи и приложения за комуникация, след което се представят за колеги или бизнес партньори на потенциалните жертви.

Те изпращат покани за видеосрещи през фалшиви страници, наподобяващи Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. За да изглеждат разговорите достоверни, използват откраднати видеозаписи или изображения, създадени с изкуствен интелект. По време на срещата симулират технически проблем и убеждават жертвата да инсталира програма, която всъщност дава достъп до устройството и криптовалутните ѝ активи.

Според ФБР нападателите понякога изчакват месеци, преди да откраднат средствата. Междувременно използват придобитата информация, за да атакуват и други хора от контактите на пострадалите.

Американските власти свързват кибероперацията с групи, действащи в интерес на Пхенян. Според разследващите приходите от подобни престъпления се използват за финансиране на севернокорейската оръжейна програма.

На 12 ноември Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е иззело облачна инфраструктура, използвана за атаките. ФБР призова потребителите да проверяват поканите за видеосрещи чрез независим канал и да не инсталират непознат софтуер по указания на участници в онлайн разговори.