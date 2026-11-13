Сто хиляди евро. Да кажем, че ги имате днес. Какво правите с тях? Повечето българи знаят отговора, без да се замислят. Част остават в банката, а останалото отива в апартамент. Тухлата е сигурна, депозитът е спокоен. Така е било при родителите ни, така е и при нас. Тази седмица нещо се промени и то не е на борсата.

Правителството внесе бюджета за 2027 година. Заплатите в държавния сектор растат с 5%, а на учителите със 7,5 на сто. Пенсиите се увеличават. Ваучерите за храна почти се удвояват. Дефицитът остава, а таванът на дълга се вдига с почти седем милиарда. Много икономисти предупреждават, че този бюджет е проинфлационен.

Ако 100 хиляди евро стоят на депозит с днешните лихви, след десет години ще станат малко под 115 хиляди. Ако инфлацията е около три-четири процента годишно, те реално ще струват по-малко, отколкото днес. Имотът, с наема и с евентуалното поскъпване, носи между 2,5 и 5,5% годишно, ако приходите и разходите са сметнати честно.

В инвестиционен портфейл при доходност от 8% годишно сумата се удвоява за десет години. В по-рисков сценарий може да се увеличи четири пъти. Темата коментира изпълнителният директор на Българската фондова борса д-р Маню Моравенов в студиото на „РеВизия” по NOVA NEWS. "Никога не бих противопоставил инвестициите в недвижими имоти във финансовите. И двете ще се развиват занапред. В дългосрочен план инвестициите в имоти и акции доста се доближават като общ сценарий", обясни той.

Как Румъния създаде истинска борса?

Дами и господа, време е за историческият пример в дайджеста. През 2005 година Румъния има проблем, който и ние познаваме. Хиляди хора искат обезщетение за имоти, национализирани по време на комунизма. Пари няма, а земите и сградите отдавна не съществуват в предишния си вид. Тогава държавата прави нещо необичайно. Създава фонд, в който влага миноритарни дялове от най-ценните си компании: енергетика, газ, пристанища, летища. Вместо пари, хората получават акции в този фонд. Фондът се казва Fondul Proprietatea.



Следващата стъпка решава всичко. През 2011 година фондът е листван на Букурещката борса. Управлението е поверено на професионален мениджър, Franklin Templeton. Мениджърът започва да прави това, което прави всеки акционер, който иска да печели. Настоява държавните дружества да публикуват отчети, да плащат дивиденти и да излизат на борсата. В следващите години на пазара излизат дялове от газовия гигант Romgaz, от ядрената Nuclearelectrica и от електроразпределителното дружество Electrica. Държавата остава мажоритарен собственик, но вече не е сама в залата. През 2020 година FTSE Russell повишава Румъния от граничен в развиващ се пазар. Това е категорията, в която влизат големите международни фондове.

Кулминацията идва през лятото на 2023 година. Hidroelectrica, най-голямата румънска енергийна компания, излиза на борсата. Продават се близо 20 процента от нея, около 1,9 милиарда евро. Това е най-голямото първично публично предлагане в Европа за цялата година. И тук е най-интересното: дребните инвеститори, обикновените румънци, поръчват акции за близо милиард евро, почти четири пъти повече от предвиденото за тях. В първия ден на търговия компанията е оценена на над 10 милиарда евро. Броят на инвеститорите на румънската борса за година скача от около 120 на около 180 хиляди.

Кой печели? Държавата продължава да държи 80% от Hidroelectrica. Но вече притежава дял в компания, чиято стойност пазарът оценява всеки ден и която трябва да се отчита като публично дружество. Дивидентите, които държавата получава, вече се изплащат при пълна прозрачност. Обикновеният човек получава достъп до най-добрите компании в страната си, вместо само до депозит и апартамент. А самата борса се превръща от провинциален пазар в място, което международните фондове наблюдават.

Най-важният урок е простичък. Румъния не реши проблема с капиталовия пазар със закон за насърчаване на инвестициите. Реши го, като пусна качествени компании на пазара и остави хората сами да решат дали да ги купят. Държавата престана да пази най-ценните си активи само за себе си и така ги направи по-ценни. У нас най-големите държавни енергийни дружества още не са на борсата. Въпросът не е дали можем да го направим. Въпросът е защо още не сме.

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