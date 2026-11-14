Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс", архив
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Американски военнослужещи са получили нареждане да "потърсят укритие" във военновъздушната база "Роял Еър Форс Лейкънхийт" във Великобритания, заради „подозрителна неразрешена активност на дронове“. Това съобщава SkyNews.
Няма пострадали хора, нито засегнати самолети. „Тази вечер служители на Силите за сигурност на Военновъздушните сили на САЩ реагираха на подозрителна неразрешена активност на дронове над авиобаза "Лейкънхийт“. Няма засегнати военнослужещи, самолети или инфраструктура“, заяви говорител на Военновъздушните сили на САЩ.
„Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с британските власти, за да гарантираме безопасността и сигурността на американските военнослужещи, американските и британските цивилни служители, външните ни изпълнители и семействата им. Защитата на нашата общност е съвместна отговорност. Призоваваме всички да съдействат, като съобщават на местните власти за всяка необичайна или подозрителна дейност“, допълват от американското военно командване.
Редактор: Станимира Шикова