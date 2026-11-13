Зашеметяваща и същевременно стряскаща случка се разигра в офис на търговско дружество във Велико Търново. 21-годишен жител на старата столица реши да внесе „екзотика“ в ежедневието на служителите и клиентите, влизайки в помещението с... жив питон, увит около врата му.

Според информация от полицията, младият мъж решил да отправи зловеща заплаха към присъстващ мъж, като го предупредил, че ще хвърли змията върху него. Нестандартната и агресивна проява моментално е стреснала и възмутила и други клиенти в офиса - сред тях и гражданин с малко дете.

След сигнал на място е установено нарушение на обществения ред. На 12 ноември на нарушителя е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство. С решение на Районния съд във Велико Търново на младия любител на влечугите е наложена глоба в размер на 60 евро.