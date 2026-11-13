Над 130 хиляди домакинства, които използват природен газ в домовете си, ще получат помощ от държавата. Към тях ще бъдат насочени 10 милиона евро. Компенсациите обхващат периода от ноември до март.

Парите няма да стигат директно до потребителите, а подпомагането ще става чрез по-ниски сметки за природен газ през този период. Точните разчети все още се изготвят.

Това е част от общия пакет от мерки на държавата заради високите цени на енергията през зимните месеци, който е на обща стойност 2 милиарда евро.

Освен компенсации за домакинствата, които използват природен газ, такива ще има и за тока за бизнеса и потребителите. Властта вече обеща - цените на тока и парно няма да бъдат увеличавани до 1 юли догодина. Енергоемките предприятия ще бъдат подпомагани по отделна схема, като компенсациите вместо сегашните 50% ще бъдат 70% от половината потребена енергия, ако цената на тока е над 180 евро за мегаватчас. Новото за малкия бизнес - при цена на тока над 180 евро ще получават по 15 евро на мегаватчас.

Всяка помощ за малкия бизнес е от значение. Това казва Иван, който държи малка пицария. По думите му без подкрепа сметките трудно излизат. "Само фурната, на която печем, е 12 киловата. Ако добавим и трите хладилника, в които съхраняваме суровините, общата консумация достига приблизително 13 киловата на час. Във времето, когато работи пицарията – от 17 до 21 часа, електроенергията ни излиза около 15 евро на вечер", изчислява собственикът Иван Иванов.

Цените на пиците му варират между 8 и 15 евро. Ако обаче разходите за бизнеса продължат да се увеличават, ще се наложи и клиентите да плащат повече. "Ние нямаме друг избор, абсолютно никакъв. С покачването на цената на нафтата се увеличават и цените на всички останали продукти, които доставят при нас. Ако поскъпне и токът, а също така решат още веднъж да вдигнат осигуровките, тези разходи трябва да бъдат поети от крайния потребител", върди иванов.

По отношение на малкия бизнес управляващите се отказаха от първоначалния план компенсациите за скъпия ток да бъдат изплатени чак през юли догодина. Подкрепата ще се предоставя всеки месец, като първите средства се очаква да бъдат получени през декември. Предвижда се и допълнителна компенсация от 15 евро при цена на електроенергията над 180 евро за мегаватчас.

Помощ ще получат и домакинствата, които използват природен газ. "Ако сравним регулираната цена за миналия месец с прогнозната цена на КЕВР за новия регулаторен период, подкрепата би трябвало да бъде около 8 евро за мегаватчас", твърди министърът на икономиката Ива Петрова.

Милиард и половина евро от средствата ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а 500 милиона евро – от Българската банка за развитие. Уверенията на министъра са, че средствата няма да бъдат изчерпани до следващата зима.

"В момента наличността във фонда е динамична величина, тъй като всеки ден се генерират приходи, но се изпълняват и разходни програми. Това, което потвърди господин Червенкондев пред комисията, беше, че наличностите са около 250 милиона евро", посочва министър Петрова.