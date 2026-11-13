Министерството на външните работи на Русия заяви, че не му е известно да е постигнато споразумение със САЩ за включване на европейски държави в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Така Москва постави под съмнение изявлението от четвъртък на американската страна, че Русия и Украйна са одобрили европейското участие.

"Доколкото е известно на руското министерство на външните работи, този въпрос не е бил обсъждан по време на преговорите със (специалните пратеници на САЩ) Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Москва", заяви говорителят на ведомството Мария Захарова в отговор на запитване за коментар по повод изявлението на САЩ.

Американският преговарящ Джаред Къшнър заяви късно в четвъртък след среща в Дъблин с украинския президент Володимир Зеленски, че както Русия, така и Украйна са се съгласили европейските държави да бъдат включени в следващия кръг от преговорите.

"Не можем да постигнем това споразумение, без европейците да участват в преговорите", каза Къшнър пред журналисти в присъствието на Зеленски и Уиткоф. По думите му руският президент Владимир Путин "е готов да опита".