Адмирал Емил Ефтимов ще се оттегли от ръководството на Българската армия от 2 януари 2027 г. Със същата дата той ще бъде освободен и от военна служба. Това става ясно от указ на президента Илияна Йотова, публикуван в днешния брой на „Държавен вестник“.

Документът е подписан от държавния глава на 5 ноември, като за изпълнението му отговаря министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Освобождаването на Ефтимов е по негово желание. Още на 30 септември той е подал рапорт за напускане на военната служба с тримесечно предизвестие. Впоследствие, на 28 октомври, Министерският съвет е одобрил предложение до президента за освобождаването му от длъжност.

Адмирал Емил Ефтимов оглавява отбраната от 30 март 2020 г. Роден е на 16 август 1961 г. и има дългогодишна кариера във Въоръжените сили. Сред отличията му са наградният знак на Министерството на отбраната „За вярна служба под знамената“ и почетният знак „Свети Георги“.