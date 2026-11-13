Някои от най-големите имена в Холивуд, сред които Том Круз, Робърт де Ниро, Мартин Скорсезе и Кейт Бланшет, се събраха в Ню Йорк, за да отдадат почит на режисьора Стивън Спилбърг. Той беше отличен на 18-ата годишна благотворителна киноцеремония на Музея за модерно изкуство (MoMA).

Събитието събра десетки известни актьори, режисьори и представители на филмовата индустрия. Сред гостите бяха Мишел Пфайфър, Емили Блънт, Джон Красински, Дрю Баримор, Джеф Голдблум, Стив Мартин, Мартин Шорт, Спайк Лий, Зоуи Салдана и Мишел Уилямс.

Спилбърг пристигна заедно със съпругата си Кейт Капшоу, а една от най-емоционалните срещи на вечерта беше с дългогодишния му приятел Мартин Скорсезе.

Специална изненада за присъстващите беше появата на Том Круз, който отправи лично послание към режисьора. Актьорът благодари на Спилбърг за съвместната им работа и за подкрепата, която е получавал от него през годините.

Стивън СпилбъргСнимка: Getty Images

„За мен беше истинска привилегия да направя два филма с теб“, заяви Круз.

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Музикалната част на вечерта също беше посветена на творчеството на режисьора. Брус Спрингстийн изпълни акустична версия на хита си „Dancing in the Dark“, а Ариана ДеБос представи песента „Somewhere“ от мюзикъла „Уестсайдска история“.

Музеят за модерно изкуство отличи Спилбърг за неговия изключителен принос към киното, обхващащ повече от пет десетилетия. Режисьорът има над 35 пълнометражни филма и три награди „Оскар“, включително отличия за режисура за „Списъкът на Шиндлер“ и „Спасяването на редник Райън“. Сред най-известните му произведения са „Челюсти“, „Извънземното“, „Джурасик парк“, „Индиана Джоунс“, „Близки срещи от третия вид“ и „Уестсайдска история“. През 2026 г. Спилбърг представи и научнофантастичния филм „Disclosure Day“. От музея подчертаха, че връзката им с режисьора започва още през 1974 г., когато неговата работа получава признание в рамките на програмата за нови режисьори.

По повод отличието MoMA организира и специална киноинициатива под надслов „Неделите със Стивън“, която продължава от 1 ноември до 6 декември. В рамките на програмата режисьорът лично е избрал шест двойни прожекции, съчетаващи негови филми с произведения, оказали влияние върху творчеството му. Сред представените заглавия са „Челюсти“, „Похитителите на изчезналия кивот“, „Мюнхен“ и „Мостът на шпионите“. Благотворителната церемония има за цел да набира средства за съхраняването и реставрацията на филмовото наследство, както и за развитието на киноекспозициите на музея.

Отличието е поредно признание за Спилбърг, който продължава да бъде една от най-влиятелните личности в световното кино.

Редактор: Цветина Петрова

Източник: БГНЕС