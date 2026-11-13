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Някои от най-големите имена в Холивуд, сред които Том Круз, Робърт де Ниро, Мартин Скорсезе и Кейт Бланшет, се събраха в Ню Йорк, за да отдадат почит на режисьора Стивън Спилбърг. Той беше отличен на 18-ата годишна благотворителна киноцеремония на Музея за модерно изкуство (MoMA).
Събитието събра десетки известни актьори, режисьори и представители на филмовата индустрия. Сред гостите бяха Мишел Пфайфър, Емили Блънт, Джон Красински, Дрю Баримор, Джеф Голдблум, Стив Мартин, Мартин Шорт, Спайк Лий, Зоуи Салдана и Мишел Уилямс.
Tom Cruise praises Steven Spielberg’s “invisible wonder” during a surprise appearance at the 2026 MoMA Film Benefit, where Spielberg is being honored: “I’m very grateful for the moments we’ve shared personally. Since I was a young man, you were always very generous with me … It’s been an absolute privilege to make two films with you.”— Variety (@Variety) November 13, 2026
Спилбърг пристигна заедно със съпругата си Кейт Капшоу, а една от най-емоционалните срещи на вечерта беше с дългогодишния му приятел Мартин Скорсезе.
Robert DeNiro greets Steven Spielberg and Martin Scorsese at the 2026 MoMA Film Benefit, where Spielberg is being honored. https://t.co/S75LBkpVtS— Variety (@Variety) November 13, 2026
Специална изненада за присъстващите беше появата на Том Круз, който отправи лично послание към режисьора. Актьорът благодари на Спилбърг за съвместната им работа и за подкрепата, която е получавал от него през годините.
Снимка: Getty Images
„За мен беше истинска привилегия да направя два филма с теб“, заяви Круз.
Музикалната част на вечерта също беше посветена на творчеството на режисьора. Брус Спрингстийн изпълни акустична версия на хита си „Dancing in the Dark“, а Ариана ДеБос представи песента „Somewhere“ от мюзикъла „Уестсайдска история“.
Steven Spielberg greets Steve Martin and Martin Short at the 2026 MoMA Film Benefit. https://t.co/ObwrYHrXSc— Variety (@Variety) November 13, 2026
Музеят за модерно изкуство отличи Спилбърг за неговия изключителен принос към киното, обхващащ повече от пет десетилетия. Режисьорът има над 35 пълнометражни филма и три награди „Оскар“, включително отличия за режисура за „Списъкът на Шиндлер“ и „Спасяването на редник Райън“. Сред най-известните му произведения са „Челюсти“, „Извънземното“, „Джурасик парк“, „Индиана Джоунс“, „Близки срещи от третия вид“ и „Уестсайдска история“. През 2026 г. Спилбърг представи и научнофантастичния филм „Disclosure Day“. От музея подчертаха, че връзката им с режисьора започва още през 1974 г., когато неговата работа получава признание в рамките на програмата за нови режисьори.
Bruce Springsteen says Steven Spielberg “f*cked up” naked late-night swims on the Jersey Shore after releasing “Jaws” in 1975: “One of the great pleasures on the Jersey Shore in 1975 was night swimming, preferably naked with someone you wanted to have sex with. Steven Spielberg f*cked that up. He f*cked it up good. Over the years, I asked myself, ‘Why would a nice man like that- why would he do that?’” Springsteen honored Spielberg at the 2026 MoMA Benefit.— Variety (@Variety) November 13, 2026
По повод отличието MoMA организира и специална киноинициатива под надслов „Неделите със Стивън“, която продължава от 1 ноември до 6 декември. В рамките на програмата режисьорът лично е избрал шест двойни прожекции, съчетаващи негови филми с произведения, оказали влияние върху творчеството му. Сред представените заглавия са „Челюсти“, „Похитителите на изчезналия кивот“, „Мюнхен“ и „Мостът на шпионите“. Благотворителната церемония има за цел да набира средства за съхраняването и реставрацията на филмовото наследство, както и за развитието на киноекспозициите на музея.
Отличието е поредно признание за Спилбърг, който продължава да бъде една от най-влиятелните личности в световното кино.
Редактор: Цветина Петрова