Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Най-малко 24 души загинаха, а няколко бяха ранени, при сблъсък между товарен камион, превозващ контейнери, и автобус в североизточния индийски щат Асам. Катастрофата е станала на магистрала близо до националния парк "Казиранга", който е включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е известен с популацията си от еднороги носорози.
"Потвърдена е смъртта на 24 души, а седем пострадали са откарани в болница“, заяви началникът на полицията в окръг Голагхат Суапнанил Дека. Той предупреди, че броят на жертвите може да нарасне. По думите му автобусът е пътувал към съседен окръг, като в него е имало около 30 души. При сблъсъка е бил ранен и шофьорът на камиона.
Главният министър на щата Асам Химанта Бисва Сарма изрази съболезнования за трагедията в публикация в социалната мрежа X. Той съобщи, че е изпратил високопоставен представител на щатското правителство на мястото на катастрофата, за да координира спасителните дейности и оказването на помощ на пострадалите. "Основният ни приоритет сега е да гарантираме, че ранените ще получат възможно най-добрата медицинска помощ без забавяне", заяви Сарма.
Редактор: Станимира Шикова