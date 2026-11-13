Нидерландският премиер Роб Йетен имаше в петък неколкочасови кризисни разговори с лидерите на двата си коалиционни партньора. Поводът - опит да преодолее откритите разногласия в трипартийното правителство на малцинството и да предотврати разпадането му - по-малко от девет месеца след началото на четиригодишния му мандат,.

Йетен заяви, че коалиционните партньори са се споразумели през следващите дни да продължат разговорите за подобряване на сътрудничеството помежду си и за запазване на правителството след острите спорове по време на вчерашните дебати за данъчните му планове.

"Напоследък се случиха добри неща, но има и такива, които не вървят добре, а това се отразява на отношенията помежду ни", каза премиерът на пресконференция. "Това може и трябва да се подобри - както по същество, така и в политически и личен план. Необходими са задълбочени дискусии, които започнахме днес", добави той.

Признак за напрежението в управляващата коалиция обаче беше изявлението на лидерката на дясната Народна партия за свобода и демокрация (НПСД) Дилан Йешилгьоз-Зегериус, направено само няколко минути по-късно.

"Що се отнася до нас, експериментът с правителство на малцинството се провали. Не може да продължава по този начин. Нужни са промени, а на теория такива промени са възможни", заяви тя.

Това е поредната политическа криза в Нидерландия, където силно фрагментираната партийна система доведе до четири парламентарни избора за едно десетилетие и подкопа общественото доверие в законодателите.

Трийсет и девет годишният лидер на ляволибералната партия "Демократи-66" (Д66) Йетен, който е най-младият премиер в историята на Нидерландия, встъпи в длъжност с обещанието да постави началото на нов период на съгласие между партиите в парламента. Досега обаче той среща трудности да овладее политическите разногласия както между парламентарните групи, така и в собствената си управляваща коалиция. Третият коалиционен партньор в правителството е консервативният "Християндемократически призив".