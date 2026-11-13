Турски съд постанови освобождаването на адвоката на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу - Мехмет Пехливан. Решението е взето на 12 ноември и обхваща още седем обвиняеми по мащабното дело за предполагаема корупция в Истанбулската община.

Пехливан се намираше в предварителния арест от юни 2025 г. Сред останалите освободени са и ръководни служители на общински дружества, свързани с културната и медийната дейност на местната власт.

Решението беше обявено след приключването на поредния етап от съдебния процес, започнал на 2 ноември. В рамките на заседанията магистратите изслушаха 60 души, сред които свидетели, жалбоподатели и лица, дали показания при запазена самоличност.

По делото са привлечени общо 436 обвиняеми, включително самият Имамоглу, който е в затвора от март 2025 г. Прокуратурата твърди, че той е ръководил организирана престъпна група, действала в рамките на общинската администрация.

Срещу отстранения кмет са повдигнати обвинения за 142 предполагаеми престъпления, сред които организиране на престъпна група и укриване на доказателства. Обвинението настоява за присъда, достигаща общо 2352 години лишаване от свобода. Процесът продължава, като следващото съдебно заседание е насрочено за 4 януари 2027 г.