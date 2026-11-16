Министерството на образованието и науката разглежда два варианта за бъдещето на училището в ямболското село Бояново - закриване или предприемане на мерки за възстановяване на нормалния учебен процес. Това обяви заместник-министърът на образованието д-р Таня Панчева след среща с представители на местната власт и институциите в Ямбол, организирана след разследването на NOVA за почти празните класни стаи в учебното заведение.

Панчева съобщи, че тази сутрин лично е посетила училището, където е установила присъствието на 40 ученици. По думите ѝ това потвърждава, че проблемът с редовното посещаване на занятията е траен. „Случващото се в училището е недопустимо за образователната система“, заяви заместник-министърът.

Министерството на образованието извършва цялостна проверка на дейността на учебното заведение. В зависимост от установените нарушения ще бъдат предприети административни мерки, а при наличие на данни за престъпления ще бъдат сезирани и органите на прокуратурата.

Според Панчева институциите трябва да решат дали училището да бъде закрито, или да получи необходимата подкрепа, за да продължи да функционира. Тя подчерта, че предлаганата там професионална подготовка е важна за региона и че основен приоритет трябва да остане правото на всяко дете на образование.

В срещата в Ямбол участваха представители на образователните институции, полицията, социалните служби, отдел „Закрила на детето“, местната власт и областната администрация. Целта е да бъдат набелязани общи действия за преодоляване на проблема.

МОН започва проверки във всички училища в страната след разследването на NOVA в Бояново

Министерството на образованието разпорежда проверки на посещаемостта във всички училища в страната след разкритията на NOVA за почти празните класни стаи в село Бояново, добави д-р Таня Панчева. По думите ѝ случаят вероятно не е изолиран, а пропуските са натрупвани с години както на училищно, така и на институционално ниво.

Паралелно с проверката в самото училище ще бъде проверена и дейността на Регионалното управление на образованието в Ямбол. Ще се установява колко проверки са извършвани през предходните години, какви нарушения са констатирани и какви мерки са предприети. Панчева уточни, че настоящият началник на РУО заема поста от около месец.

„Грешките са много и те са комплексни“, заяви заместник-министърът. Тя подчерта, че директорът носи отговорност за организацията на учебния процес, но контролни задължения има и регионалното управление.

МОН ще задейства и механизма за обхват на децата в образователната система. Специализирани екипи ще проверят индивидуално всеки ученик от училището в Бояново, за да установят причините за отсъствията му - социални, икономически или други. След това институциите ще търсят начини да подпомогнат семействата и да върнат децата в класните стаи.

Панчева посочи, че е разговаряла и с преподавателите в училището, сред които според нея има добри професионалисти. Целта е след анализ на ситуацията да се прецени каква подкрепа може да бъде осигурена, така че учебното заведение да функционира законосъобразно и в интерес на децата.

Проверката на МОН ще обхване както организацията на учебния процес, така и финансовата дейност на училището. На този етап заместник-министърът отказа да коментира дали има данни за финансови злоупотреби, преди да бъдат готови окончателните резултати. По думите ѝ ще бъдат използвани всички необходими методи за установяване на фактите.

Очаква се проверките в училището и РУО - Ямбол да приключат до края на седмицата, а резултатите да бъдат представени в началото на следващата. При установени нарушения ще последват административни санкции, като може да бъде потърсена отговорност и за действия или бездействия от предходни години.

Подготвя се и промяна във финансирането на училищата

Заместник-министърът потвърди, че МОН вече работи по промяна на модела, известен като „парите следват ученика“. Според нея настоящият начин на финансиране е сред предпоставките за възникването на случаи като този в Бояново. Новият модел обаче няма да бъде въведен със следващия бюджет, тъй като формулата за разпределяне на средствата включва множество компоненти и изисква задълбочен анализ.

Панчева увери, че министерството няма да допуска подобни практики да продължават. Тя подчерта, че макар да не смята, че нарушенията в Бояново са характерни за всички училища в страната, институциите ще бъдат безкомпромисни към всеки установен случай.

Новият началник на Регионалното управление на образованието в Ямбол Юри Паликов съобщи, че след разкритията за училището в Бояново вече са извършени две проверки, едната от които съвместно с представители на Детска педагогическа стая.

По думите му засиленият институционален контрол дава резултат и при всяко следващо посещение броят на присъстващите ученици се увеличава. „Въпросът е това да стане трайно“, подчерта Паликов. Той не изключи възможността училищното ръководство да е допуснало пропуски при осигуряването на редовна посещаемост. Паликов обаче подчерта, че връщането и задържането на децата в класните стаи не е задължение единствено на училището, а обща отговорност на образователните власти, местната администрация и останалите компетентни институции.

Какво разкри разследването на NOVA?

Припомняме, че разследване на журналиста Татяна Йорданова показа сериозно разминаване между броя на записаните и действително присъстващите ученици в училище „Ернесто Че Гевара“ в село Бояново.

По документи в учебното заведение се обучават 131 деца, но при посещение на екипа на NOVA в учебен ден са установени около 20 ученици. В същото време училището получава финансиране в размер на 720 хиляди евро. Разкритията повдигнаха въпроси за контрола върху посещаемостта, разходването на публичните средства и отговорността на институциите, които трябва да гарантират, че записаните деца действително получават образование.

Случаят предизвика реакции и сред представители на образователната общност. От фондация „Заедно в час“ предупредиха, че отговорността не бива да се прехвърля единствено върху учителите и училищното ръководство. От Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ поставиха и въпроса за възможни политически зависимости, които според организацията могат да възпрепятстват санкционирането на родители, чиито деца не посещават училище.