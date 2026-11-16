23-годишен мъж е задържан след полицейско преследване в Габрово, при което патрулен автомобил катастрофира. Пътният инцидент е станал в ранните часове на 14 ноември, съобщиха от полицията.

Около 2 ч. през нощта на улица „Орловска“ полицейски екип подал сигнал със светлини и сирена за спиране на автомобил. Вместо да отбие обаче, шофьорът ускорил и се опитал да избяга.

В преследването се включили два екипа униформени. Въпреки многократните сигнали, водачът продължил да се движи с висока скорост по улиците и булевардите на града, създавайки опасност от катастрофи. В крайна сметка успял да се измъкне.

По време на преследването един от полицейските автомобили катастрофирал. На кръстовището между булевард „Стефан Караджа“ и улица „Д-р Никола Василиади“ служебното возило се ударило в метална ограда. При инцидента няма пострадали, но са нанесени щети по колата и пътната инфраструктура. Пробите за алкохол и наркотици на полицая, който седял зад волана, са отрицателни. На мястото е извършен оглед от следовател и е образувано следствено дело.

След допълнителни издирвателни действия полицията установила самоличността на избягалия шофьор. Той е 23-годишен жител на Габрово и вече е задържан. Срещу него е образувано досъдебно производство.