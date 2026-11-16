Мотоциклетът не разполага със защитната конструкция, предпазните колани и въздушните възглавници на автомобила.

При падане тялото може да поеме директен удар, притискане, усукване или триене в настилката. Риск съществува не само при висока скорост. Загубата на равновесие при бавна маневра също може да увреди стави, кости и меки тъкани.

Мотористът трябва да защитава тялото като единна система. Каската, якето, протекторите, панталонът, ръкавиците и ботушите изпълняват различни задачи, но работят заедно.

Главата и лицето се нуждаят от постоянна защита

Каската създава защитен слой и разпределя част от силата при удар. Тя трябва да е подходящ размер, да прилепва равномерно и да има надеждна система за закопчаване. Свободната каска може да се размести, а прекалено тясната да създава болезнен натиск.

Избирайте каска според дисциплината и обичайната позиция на каране. Моделите за градско движение, туризъм и офроуд имат различна конструкция.

Визьорът предпазва лицето и очите от прах, насекоми и въздушен поток. Надрасканата или замъглена повърхност намалява видимостта, особено през нощта и при дъжд. Почиствайте го редовно и го сменете при сериозно износване.

Вратът е уязвим при резки движения

Вратът свързва главата с гръдния кош и се натоварва при ускорение, спиране или рязка промяна на посоката. Теглото и формата на каската също влияят върху усещането при продължително каране. Изберете каска, която приляга стабилно и позволява свободно движение на главата, без да ограничава видимостта.

Гръдният кош, гърбът и раменете поемат ударите

При страничен или директен удар гръдният кош, гърбът и раменете остават изложени. Добре прилягащата ризница разполага защитни елементи върху няколко уязвими зони. Тя трябва да следва движенията на торса и да запазва позицията си при навеждане и завиване.

Пробвайте защитата за торса заедно с якето. Двата слоя не бива да притискат врата, да затрудняват дишането или да ограничават движенията на ръцете.

Ръцете и китките са изложени при падане

При падане човек често протяга ръце към земята. Дланите и китките може да поемат първия контакт, а лактите - последващото плъзгане. Ръкавиците трябва да покриват зоната от пръстите до китката и да остават стабилно закопчани.

Подходящите мото ръкавици включват устойчиви участъци около дланите, кокалчетата и пръстите. Прекалено широкият модел може да се размести, а твърде тесният да намали чувствителността към газта, съединителя и спирачката.

Тазът, бедрата и коленете се нуждаят от протектори

При странично падане мотоциклетът може да притисне крака към пътя. Коленете, бедрата и тазът тогава поемат удар, натиск и усукване.

Мото панталонът трябва да има стабилни вложки около коленете и подходяща защита при бедрата. Наколенникът трябва да покрива ставата и в изправено, и в свито положение. Ако се измества, когато седнете на мотора, вероятно няма да остане на място при падане.

Якето и панталонът трябва да покриват кръста при навеждане. Съвместимото закопчаване между тях помага да се избегне открит участък между двата елемента.

Глезените и стъпалата имат нужда от стабилна опора

Глезените и стъпалата са уязвими при усукване, притискане и страничен удар. Ежедневните обувки рядко осигуряват необходимата опора.

Мото ботушите трябва да покриват глезена и да укрепват петата, пръстите и подбедрицата. Подметката трябва да осигурява стабилен контакт със степенките, а закопчаването - да няма свободни части, които могат да се закачат.

Как да проверите дали екипировката ви пасва?

Всеки защитен елемент трябва да остава върху предназначената зона. Разместеният протектор, свободният ботуш или нестабилната каска могат да намалят защитата.

При проба проверете движенията на ръцете, свиването на коленете и покритието около кръста - екипировката не бива да пречи на управлението или наблюдението на пътя.

Устойчивите материали и подсилените зони помагат да се ограничи триенето по настилката. Протекторите допълват този външен слой, но не го заменят. Избирайте екипировка, която покрива важните зони и остава стабилна, докато карате.