Поддържането на дома включва поредица от задачи, които рядко чакат удобен момент. Прахът под дивана, трохите след закуска и следите в кухнята се появяват между работата, семейните ангажименти и плановете за свободното време. Технологиите могат да поемат част от тази грижа и да направят останалото по-лесно.

В рамките на Black Weeks Dreame представя специални предложения за интелигентно почистване и лична грижа. Роботи с автоматизирана поддръжка, безжични прахосмукачки и многофункционални уреди дават възможност да изберем решение според задачите, които искаме да улесним.

Кампанията в официалния български онлайн магазин на Dreame е от 13 до 20 ноември. От 12 до 16 ноември специални предложения за продукти на Dreame са достъпни и в Technopolis. При избрани търговски партньори периодите и участващите модели се различават. При избрани търговски партньори периодите и участващите модели се различават.

Богати възможности за автоматизирано почистване

Когато почистването зависи изцяло от свободното ни време, то лесно остава за вечерта или почивните дни. Роботът прахосмукачка позволява част от тази работа да бъде автоматизирана. Различните жилища поставят различни изисквания към робота. При ниски мебели значение има височината, при повече предмети по пода — разпознаването на препятствия, а при килими — технологиите за почистването им.

L50 Ultra AE предлага мощност до 28 000 Pa, навигация Pathfinder и четка TriCut за срязване на заплетени косми. Изнасящите се странична четка и моп разширяват обсега покрай ръбове и в ъгли. ThermoHub осигурява самопочистване на моповете при 100°C, а AceClean DryBoard автоматизира почистването на тавичката.

L50s Pro Ultra съчетава мощност до 30 000 Pa с двойна четка HyperStream DuoBrush и разпознаване на 220 вида предмети. EasyLeap позволява преодоляване на двустепенни прагове с обща височина до 4 см при определена геометрия; при единичен вертикален праг максимумът е 2,2 см. Моделът също разполага с изнасящи се четка и моп, ThermoHub и AceClean DryBoard.

F20 Plus допълва гамата с мощност до 20 000 Pa, интелигентно картографиране и странична четка с увеличен обсег за по-добро почистване покрай ръбове и в ъгли. Основната и страничната четка ограничават заплитането на косми. Станцията събира праха в 4-литрова торбичка с капацитет за до 120 дни според лабораторните изчисления на производителя.

X60 Ultra Complete съчетава мощност до 35 000 Pa с корпус с височина 7,95 см при прибран сензор. Необходимият просвет под мебелите е минимум 8,1 см. Две камери с изкуствен интелект разпознават над 280 вида предмети, а активното осветяване подпомага откриването на замърсявания и адаптирането на стратегията за почистване. Моповете се самопочистват при 100°C според условията на производителя.

X60 Ultra, който участва в предложенията на официалния магазин, също достига мощност до 35 000 Pa. Разполага с механизъм за увеличаване на натиска при почистване на килими. При мокро почистване моповете запазват топлина след измиването си в станцията, подпомагайки отстраняването на упорити мазни замърсявания.

X50 Ultra Complete съчетава сухо и мокро почистване с технологии за придвижване в дома. ProLeap използва механизирани рамена за повдигане на корпуса при преодоляване на прагове, а прибиращият се навигационен сензор VersaLift подпомага достъпа под ниски мебели.

Мощността до 20 000 Pa се допълва от двойна четка HyperStream Detangling DuoBrush срещу заплитане на косми. Изнасящите се странична четка и моп достигат покрай ръбове и в ъгли.

Автоматизацията продължава и след почистването. Станцията PowerDock поема изпразването на праха, допълването на вода и препарат, измиването и сушенето на моповете. AceClean DryBoard автоматизира почистването на тавичката.

За малките задачи, които не чакат

Наред с редовната поддръжка има и моменти, в които искаме сами да почистим конкретна зона. Безжичната прахосмукачка позволява да насочим усилията точно където е необходимо.

Z30 Slim предлага мощност до 210 AW и мотор със скорост 120 000 оборота в минута при тегло на основния корпус от 1,5 кг. Сгъваемата тръба улеснява достъпа под ниски мебели, а осветяването под ъгъл 140° прави праха по-видим.

Моторизираните двойни остриета TangleCut срязват космите около четката. Филтриращата система с HEPA H14 филтър постига ефективност 99,99% за частици с размер ≥0,1 μm според изпитванията на производителя.

Когато задачата включва и измиване

Разлята напитка и сухи замърсявания на едно място изискват различен подход. Вертикалната прахосмукачка за сухо и мокро почистване G12 Dual предлага конфигурация 5 в 1 с отделящ се моторен модул за измиване на твърди подове и сухо почистване с различни приставки.

При измиване уредът събира сухи замърсявания и течности с мощност до 28 000 Pa. Профилът от 9,85 см в легнало положение позволява достъп под подходящи мебели. В конфигурацията за сухо почистване AirGuard Multi-Cone осигурява петстепенна филтрация.

След работа ролката се самопочиства с вода до 95°C и се изсушава с горещ въздух. Така удобството обхваща както различните приложения, така и поддръжката на уреда.

Технологии и за времето пред огледалото

AirStyle Pro 2 събира различни техники за сушене и оформяне на коса в един уред със седем сменяеми приставки за изглаждане, обем и създаване на къдрици с въздушна струя. Моторът работи със скорост 110 000 оборота в минута, а системата с NTC технология следи температурата 1000 пъти в секунда. Три температурни настройки, три скорости на въздушната струя и функция за моментален студен въздух дават контрол при оформянето и фиксирането на прическата.

AirStyle Pro HI предлага осем многофункционални приставки и мотор със скорост 130 000 оборота в минута. Свързаността с приложение позволява персонализирани настройки и насоки за стилизиране, а функцията A-Curl автоматизира оформянето на къдрици според индивидуален профил. Системата следи температурата 1000 пъти в секунда, съчетавайки контрол на нагряването с възможности за различни техники на оформяне.

Преди покупка проверете точното наименование на модела, наличността и конкретните промоционални условия при съответния търговец.

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