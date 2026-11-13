Microsoft съобщи, че предприетите от компанията мерки за отстраняване на глобалния срив на Outlook не дават очакваните резултати и че се работи по намирането на алтернативни решения.

„Проследихме ефекта от промените, въведени за подобряване на работата на услугата, и установихме, че резултатите не са очакваните. Търсим алтернативни подходи за увеличаване на капацитета на фона на продължаващия дисбаланс в управлението на трафика“, съобщиха от Microsoft в публикация в X.

Microsoft Outlook претърпя мащабен срив в няколко региона по света, като десетки хиляди потребители изпитаха затруднения с достъпа до електронната си поща.

Microsoft обясни затрудненията с повишено натоварване на инфраструктурата си в различни региони. Изглежда, че прекъсването е засегнало и други продукти на компанията.

Първоначално технологичният гигант съобщи, че разследва сигнали за проблеми в Северна и Южна Америка, но по-късно потвърди, че затрудненията с достъпа до услугите на Microsoft 365 може да засегнат потребители във всички региони на света. Като причина засега се посочва верижен срив в инфраструктурата, а не кибератака.

Microsoft 365 е базирана на облачни технологии абонаментна услуга, която включва популярни приложения като Outlook и Teams.

По данни на платформата за проследяване на сривове Downdetector близо 130 000 потребители са съобщили за проблеми с Outlook на 12 ноември малко след 13:00 часа източноамериканско време (20:00 българско време).

Впоследствие броят на сигналите е намалял, като към 16:30 часа източноамериканско време (23:30 българско време) около 50 000 потребители все още са съобщавали за затруднения.

Изглежда, че проблемът е засегнал и други услуги на Microsoft. Според Downdetector хиляди потребители са съобщили за затруднения с Teams и AI асистента Copilot.