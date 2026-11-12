Предложени промени в Закона за личната помощ предизвикаха сериозно обществено и политическо напрежение. Законопроектът на „Прогресивна България“ предвижда замразяване на възнагражденията на личните асистенти и въвеждане на нов начин за наемането им. Опозицията обвини управляващите, че се опитват да запълнят бюджетни дефицити за сметка на хората с увреждания, а засегнати организации настояха текстовете да бъдат оттеглени.

Според предложенията заплащането на личните асистенти вече няма да бъде обвързано с минималната работна заплата.

Ако промените бъдат приети, от 1 януари часовата ставка ще остане на нивото си от настоящата година. Така възнагражденията няма да се увеличават автоматично при ръст на минималната заплата.

Съществена промяна се предвижда и при наемането на асистентите. Досегашните трудови договори ще бъдат заменени със специален вид договори.

Отпада и отделното допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, което може да доведе до по-голяма разлика в доходите на асистентите с дългогодишен стаж.

В законопроекта не е предвидено задължително осигуряване за безработица. Такава възможност ще съществува само ако личният асистент предварително заяви, че желае да бъде осигуряван за този риск.

Историята на една майка: „Няма кой да гледа сина ми. Аз съм до него денонощно“

През последните десет години животът на Барбара Илкова е посветен изцяло на грижите за сина ѝ Борислав, който е с тежка форма на детска церебрална парализа. Ежедневието им преминава основно у дома, в училището и в центъра за рехабилитация. Момчето се нуждае от непрекъсната помощ, а майка му е човекът, който се грижи за него по всяко време на денонощието. „Няма кой да гледа Борислав. 24/7 аз го храня, аз го обличам. Спим заедно, защото той не може да се обръща самичък, аз го обръщам“, разказва Барбара.

За нея предложените промени са неприемливи. Майката признава, че не може да си представи как би започнала друга работа, след като синът ѝ се нуждае от постоянните ѝ грижи. „Не си го представям. Не виждам кой ще се грижи за Борислав, докато аз съм на работа. По никакъв начин не сме защитени. Ще ни извадят от Кодекса на труда. Има неяснота какъв ще е този специален трудов договор и какво ще включва“, споделя тя.

Опозицията поиска оттегляне на законопроекта

Предложенията предизвикаха остра реакция и в парламента. Представители на опозиционните партии изразиха опасения, че новите правила ще ограничат трудовите и социалните права на личните асистенти. „Тези нови договори ще бъдат свързани с това, че няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за фонд „Безработица“, заяви Илияна Жекова от ГЕРБ-СДС.

Елисавета Белобрадова от „Демократична България“ разкритикува начина, по който се обсъждат промените, и липсата на достатъчно участие на засегнатите семейства. „Не се прави така, на тъмно! Няма никаква възможност особено майките на деца с увреждания да могат да се включат в този дебат“, посочи тя.

От ДПС също поставиха въпроса как родителите на деца с тежки увреждания биха могли да съчетават постоянните грижи с друга работа. „Нима майката, която се грижи за собственото си дете, което е болно, което е с увреждане, трябва да остави детето си, за да отиде да изкара някой друг лев и да работи на трудов договор?“, попита Айтен Сабри.

Венко Сабрутев от „Продължаваме Промяната“ отправи политически критики към управляващите. „Спомняте си, по време на предизборната кампания господин Радев ни обещаваше битка с олигархията. Олигарсите се оказаха децата, младите семейства“, коментира той.

Георги Георгиев от „Възраждане“ настоя законопроектът да бъде изтеглен. „Те трябва да оттеглят този законопроект. Това е недопустимо и засяга над 80 хиляди души в нашата държава“, заяви депутатът.

Управляващите: Майките ще могат да продължат да бъдат лични асистенти

От „Прогресивна България“ защитиха предложените изменения с аргумента, че те разширяват кръга на хората, които могат да предоставят лична помощ, и създават възможност асистентите да работят допълнително по трудов договор.

Иван Янев обясни, че целта е вниманието да бъде насочено преди всичко към човека с увреждане, като същевременно бъдат премахнати автоматичните механизми при определянето на възнагражденията. „Акцентът минава върху човека с увреждане. Развързване на всички автоматизми, защото това е политика. И както знаете, социалният пакет е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки“, заяви той.

Янев увери, че предложените промени няма да попречат на родителите да продължат да се грижат за децата си като лични асистенти. „Всички майки на деца с увреждания ще продължат да са асистенти, но ще има възможност, ако могат, да работят допълнително“, подчерта той.

Въпреки уверенията на управляващите, предложенията продължават да срещат съпротива заради опасенията за размера на възнагражденията, социалните осигуровки и защитата на хората, които ежедневно полагат грижи за близките си с увреждания.