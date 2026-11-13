От опозицията поискаха оставката на финансовия министър Гълъб Донев заради спорната финансова рамка. По отношение на разпределението на финансовия ресурс депутатът от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев заяви в ефира на "Здравей, България", че средствата в държавата трябва да бъдат разпределени балансирано. Той очерта няколко основни приоритета - бюджетен дефицит до 3%, рекордни инвестиции в хората и без увеличение на данъците и осигуровките.

"Предлагам да си сменят финансовия министър и да дойде човек, който да направи адекватен бюджет и да не иска целенасочено обедняване на българското население", заяви Сабрутев. Според думите му всичко е въпрос на разпределение на финансовия ресурс.

Депутатът коментира и цените в магазините. По думите му шест месеца след идването на Румен Радев на власт виждаме двойни цени. "В магазина инфлацията не се усеща като 6%, а като 60%", заяви той, добавяйки, че предизборното обещание на Радев е било да намали цените в магазините с 15%.

"Радев каза, че ще се бие с олигарсите, но се бие с хората, които взимат минимална работна заплата, хората, които работят на 4-часови трудови договори, и децата с увреждания", каза депутатът. "Само нечовек може да внесе такова безобразие", коментира той по отношение на промените за личните асистенти.

Що се отнася до рекордната глоба, наложена на търговска верига, Сабрутев коментира, че предстои да стане ясно дали това е било правилното решение с оглед на това дали ще свали цените в магазините. "Няма значение какво прави правителството, има значение какво виждат потребителите и ще видят ли по-ниски цени", каза той.

"КЗК има една голяма задача - да защити глобата в съда и да не се окаже, както обикновено се случва, че освен че няма глобен, накрая всички ние плащаме някаква наказателна такса", добави депутатът.

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