Интелигентна система с изкуствен интелект наблюдава хора с епилепсия, които имат нужда от грижа и наблюдение. Физикът и изследовател в направление „Дигитално здравеопазване” към Институт GATE Симеон Карпузов каза в ефира на „Здравей, България”, че системата е дело на института и е изключително полезна за такива пациенти.

Въпросната система анализира видеото от камера, като улавя специфични движения на пристъпа и падането на човека с епилепсия. Информацията се подава към близък или лекар, който следи пациента. Въпросното видео е поредица от снимки, като за работата на системата не са нужни специфични устройства. Внедряването обаче е сложно, защото има друг процес, за да получи акредитация.

Целия разговор гледайте във видеото.