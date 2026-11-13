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Интелигентна система с изкуствен интелект наблюдава хора с епилепсия, които имат нужда от грижа и наблюдение. Физикът и изследовател в направление „Дигитално здравеопазване” към Институт GATE Симеон Карпузов каза в ефира на „Здравей, България”, че системата е дело на института и е изключително полезна за такива пациенти.
Въпросната система анализира видеото от камера, като улавя специфични движения на пристъпа и падането на човека с епилепсия. Информацията се подава към близък или лекар, който следи пациента. Въпросното видео е поредица от снимки, като за работата на системата не са нужни специфични устройства. Внедряването обаче е сложно, защото има друг процес, за да получи акредитация.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова