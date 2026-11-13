Снимка: БГНЕС
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Заради несъгласието си с проектобюджета за догодина съдебните служители ще излязат на протест днес пред сградите на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд. Протестът ще започне в 12:00 часа под надслов „Невидимите в съдебната система“.
Организацията на протеста ще бъде съобразена така, че административното обслужване на гражданите да не бъде прекъсвано.
Служителите са недоволни от предвиденото увеличение на възнагражденията им с 5%, както и от отпадането на средствата за облекло. Според тях тези средства през последните години компенсират ниското заплащане в съдебната администрация.
Редактор: Станимира Шикова