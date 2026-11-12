20-годишен мъж от Провадия е обвинен за умишленото подпалване на два служебни автомобила на ДПС в Търговище. Колите бяха опожарени пред местната централа на партията на 15 октомври, а нанесените материални щети са значителни, съобщиха от Районната прокуратура в Търговище.

Младежът е установен и задържан след близо месец разследване. Според прокуратурата са събрани множество доказателства, които сочат към неговата съпричастност към палежа. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор. Предстои държавното обвинение да поиска от съда да го остави за постоянно в ареста.

Припомняме, че вечерта на 15 октомври два автомобила на ДПС бяха подпалени, докато се намирали на улица в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда. Сигналът за пожара е подаден около 22 часа. Огънят обхванал два автомобила със софийска регистрация, които били сериозно повредени.

Ден след инцидента от областната структура на ДПС съобщиха, че автомобилите са били залети със запалима течност в областта на двигателите. Според партията действията са създали опасност не само за имуществото, но и за хората, живеещи в близост.

Тогава от местната организация настояха за бързо и обективно разследване и установяване на извършителите. В разпространена позиция от ДПС осъдиха насилието и предполагаемите опити за сплашване, като подчертаха, че подобни действия са недопустими в демократично общество. Прокуратурата не съобщава какъв е предполагаемият мотив за палежа и дали се разследва евентуална политическа връзка. Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура в Търговище.