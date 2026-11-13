Днес се очаква да бъдат изписани още четирима от пострадалите при катастрофата на автомагистрала "Тракия". Те са в болница "Сърце и мозък" в Бургас. Така там остават трима пациенти, един от които в тежко състояние, съобщиха от здравното министерство. Още един е в бургаската болница "Дева Мария" с опасност за живота.

Пострадалите са настанени в различни болници още в Сливен, Ямбол и София. В четвъртък в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ Сливен един от тежкоранените в катастрофата е починал вследствие на травмите си, с което жертвите станаха 12. Под наблюдение остават 15 души, които са в стабилно състояние в същото лечебно заведение.

6 души са във ВМА Сливен, а петима пациенти са настанени в ямболската болница "Св. Пантелеймон", от които четирима в стабилно състояние, а 1 пациент продължава да е в тежко състояние. Двама пациенти са настанени във ВМА София.

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