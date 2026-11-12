Румънски тежкотоварен камион се заклещи между две къщи в Казанлък, след като навлезе в забранената посока на еднопосочна улица. Една от сградите е на повече от 120 години и е обявена за паметник на културата, научи NOVA.

Снимка: Георги Манев

Инцидентът е станал на улица „Тюлбенска“, където тирът е навлязъл срещу разрешената посока на движение. Заради големите си размери камионът не е успял да премине през тясното пространство между двете постройки и е останал блокиран.

Движението в района е спряно. Очаква се на място да пристигне специализирана техника, с чиято помощ тежкотоварният автомобил да бъде изтеглен. Особено притеснение предизвиква състоянието на историческата сграда, която е на повече от век и е със статут на културна ценност. Предстои да бъдат установени евентуалните щети по двете къщи. Няма информация за размера на пораженията.