Близо 2000 училища в Италия са получили бомбени заплахи в четвъртък - само ден, след като масова фалшива тревога предизвика хаос в цялата страна. Няколко училища бяха евакуирани , след като получиха заплашителни имейли, подобни на съобщенията, изпратени и предишния ден, съобщава The Sun.

Kъм момента са засегнати около 1800 училища, включително учебни заведения в Милано, област Лацио, Сицилия и Торино, съобщават правителствени източници. В някои от тях са задействани процедури по евакуация, докато други са преустановили учебните занятия, за да извършат превантивни проверки за сигурност.

Полицаи и кучета, обучени да откриват взривни вещества, са изпратени в няколко учебни заведения, за да проверят за наличие на експлозиви.

Това се случва, след като в сряда над 6000 училища в Италия бяха евакуирани заради ужасяващи бомбени заплахи. До държавните училища в цялата страна беше изпратен имейл със следното съдържание: „Дошли сме, за да ви унищожим. Ще извършим геноцид над италианците. Подготвям се за това от дълго време - да убия всеки един от вас. Току-що оставих мощно взривно устройство с дистанционен детонатор в найлонова торба във вашата сграда“.

В имейла беше отправена заплаха и към италианския премиер Джорджа Мелони. В него се съдържаше и следното изречение: „Поставили сме бомба в двигателя на автомобила на вашия министър-председател“.

Според информация на полицията фалшивата заплаха е била подписана с името „Михаил Андропов, лидер на "Вилаят Мизогинистан“. Смята се, че същото лице, вероятно използващо псевдоним, стои и зад новата вълна от заплахи.