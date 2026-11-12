Самолет по маршрута от руския град Сургут до Ташкент, столицата на Узбекистан, се върна на стоянката на летището заради нарушение на борда. Причината е 18-годишен пътник, който започнал да пуши електронна цигара по време на рулирането.

Срещу младежа са съставени два акта за административни нарушения. Това съобщиха от транспортното управление на руското Министерство на вътрешните работи за Уралския федерален окръг.

Според информацията 18-годишният извадил електронна цигара и започнал да пуши, докато седял на мястото си. Стюардите уведомили командира на самолета за случилото се.

Той взел решение машината да се върне на стоянката. Представителите на авиокомпанията отказали да превозят пътника заради нарушаване на правилата за поведение на борда.

Първият акт срещу младежа е за нарушаване на законовата забрана за пушене на тютюневи изделия и употреба на продукти, съдържащи никотин, на определени места, в помещения и обекти. Вторият е за неизпълнение на законните разпореждания на командира на въздухоплавателното средство от лице, намиращо се на борда.