След години на тежки изпитания 10 ноември 2026 г. се оказва фатален за Иван Димитров от Стралджа. Мъжът е сред жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. След смъртта му неговият син, който вече е загубил и майка си, остава на грижите на своята баба. За съдбата на семейството разказа заместник-кметът на Стралджа Гроздан Иванов, който отправи публичен призив за финансова помощ.

Историята на Иван Димитров е белязана от поредица трагедии. След завършване на средното си образование той избира професията на международен шофьор. При един от курсовете си в Европа обаче пада от камион и чупи гръбначния си стълб. Тежката травма го оставя прикован към инвалидна количка.

Въпреки това Иван не губи надежда, че някой ден отново ще проходи. Връща се в родната Стралджа, където живее със съпругата и сина си. Продължава да прави упражнения и да вярва, че състоянието му може да се подобри. „Изключително добър човек – от онези, за които казват, че правят път и на мравките“, спомня си заместник-кметът Гроздан Иванов, който познавал семейството лично.

Следва нов тежък удар. Синът на Иван е диагностициран със сериозно заболяване. Започват лечения, посещения в болници и благотворителни кампании в подкрепа на семейството. Въпреки трудностите детето успява да влезе в ремисия. Малко по-късно семейството преживява още една трагедия - съпругата на Иван умира от COVID-19, едва в началото на четиридесетте си години. Така той остава сам да се грижи за сина си.

Инвалидната пенсия не е достатъчна за издръжката на двамата. Затова Иван намира начин отново да работи като шофьор. Управлява специално пригодени автомобили и извършва транспортни услуги, за да осигурява допълнителни доходи.

През 2025 г. преживява пътнотранспортно произшествие, при което се разминава без сериозни наранявания. На 10 ноември 2026 г. обаче животът му е отнет при тежката катастрофа на АМ „Тракия“.

Сега синът му, който е ученик в местното средно училище, остава без двамата си родители. За него ще се грижи баба му - майката на Иван.

От Община Стралджа са поели всички разходи по погребението. Пред семейството обаче предстоят сериозни финансови и житейски трудности. „Това дете вече преживя повече болка, отколкото едно дете трябва да познава“, пише Гроздан Иванов и призовава всеки, който има възможност, да помогне.

Дарения за детето могат да бъдат направени по банковата сметка на неговата баба:

Банка: Централна кооперативна банка (ЦКБ)

Титуляр: Тонка Михалева Маринова

IBAN: BG55 CECB 9790 10I3 8085 00

Важно: В IBAN номера символът непосредствено преди цифрата 3 е главна латинска буква I, а не цифрата 1. Това уточнява изрично заместник-кметът на Стралджа.