Русия е готова на преговори с Европа, но се противопоставя на разполагането на европейски мироопазващи сили в Украйна. Това заяви президентът Путин пред американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Путин е предложил и съвместна руско-украинска хуманитарна мисия в град Константиновка в Източна Украйна, която ще позволи на жителите да напуснат града и да решат в коя държава да отидат. Джаред Къшнър описа разговорите като съдържателни и подробни и обяви, че е договорен нов кръг преговори. От Москва, Къшнър и Уиткоф заминаха за Дъблин, където ще разговарят с президента Володимир Зеленски.

Срещата в Кремъл е част от нов дипломатически опит на Вашингтон да сближи позициите на Москва и Киев за прекратяване на войната в Украйна. Тя се проведе непосредствено след двудневните тристранни преговори в Абу Даби, които приключиха без съществен напредък към мирно споразумение, но с принципна договореност за нова мащабна размяна на военнопленници.

Основните противоречия между Русия и Украйна остават свързани с бъдещето на окупираните украински територии, гаранциите за сигурността на Киев и евентуалното присъствие на чуждестранни военни сили след края на бойните действия. Москва продължава да настоява за териториални отстъпки, докато украинските власти отхвърлят исканията за предаване на целия Донбас. Особено спорен остава въпросът за разполагането на европейски мироопазващи сили в Украйна. Русия разглежда подобно присъствие като заплаха за националната си сигурност, докато Киев настоява за надеждни международни гаранции, които да предотвратят нова руска военна агресия.

Украинският държавен глава вече изрази надежда, че дипломатическите усилия могат да доведат до конкретен резултат преди края на 2026 година, но подчерта, че много ще зависи от подхода на Вашингтон към Русия.