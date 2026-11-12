Френската художничка Люба Шарин, която чувства България като свой дом, представя изложбата си „Преображения“ в Дом на културата „Красно село“.

Какво я вдъхновява да вплете българския фолклор в картините си и какви послания отправя чрез тях - отговорите на тези въпроси ще намерите във видеото.