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Френската художничка Люба Шарин, която чувства България като свой дом, представя изложбата си „Преображения“ в Дом на културата „Красно село“.
Какво я вдъхновява да вплете българския фолклор в картините си и какви послания отправя чрез тях - отговорите на тези въпроси ще намерите във видеото.
Редактор: Станимира Шикова