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Възможно ли е една организация да обедини фестивали, събития на живо, стипендиантска програма за млади творци и магазин за книги, игри и музика? Това правят фондация „Културни перспективи“ и фестивалът „Culturama“ през последните години. Тук е техният създател - оперната певица и продуцент Ина Кънчева.
„Стипендиите бяха основният двигател. Моето желание, когато имам сили, добри контакти и възможности, е да върна нещо на младото поколение. Вече 8 години имаме национална стипендиантска програма за млади артисти до 30 години в пет области на изкуството”, обясни тя.
Кънчева представи и основните акценти от програмата, които остават. „Към момента минаха доста концерти и майсторски класове. Тази вечер в „Квадрат 500“, от 19 часа, идва един невероятен ансамбъл от Грузия - „Шавнабада“. Те ще представят грузинска полифония”, каза тя. Певицата допълни, че на 14 ноември предстои Антони Дончев, Бениамин Шмид и Георг Брайншмид да направят една равносметка на целия фестивал в своята импровизационна игра.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Никола Тунев