Стопкадър: NOVA
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От архитектурата до изкуството: Как Георгия Рачева създава пространство за диалог
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Колекция за 127 млн. паунда: Творби на Бейкън, Мондриан и Миро отиват на търг (ВИДЕО)
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Изкуство и технологии: Как AI и 3D анимацията променят начина, по който гледаме на картините
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Две невиждани досега картини на Клод Моне ще бъдат продадени на търг в Париж
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Sofia Art Fair 2026 събира творци от цял свят в София
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Театър „Сфумато“ открива сезона
Разходка в тайното кралство на уникалните форми и материи
В сърцето на Стария град във Велико Търново се намира творческата база на Съюза на българските художници. Сред творците е и Румен Рачков, който има много "лица" в изкуството. Завършил е живопис, а също така е и скулптор. Работи с дърво, метал, хартия и други материали.
"Нищо лично": Петър Запрянов - пазителят на скалните съкровища, който създава картини от камъни (ВИДЕО)
Идеята да работи с хартия идва като наблюдавал гнездо на стършели – видял е клетъчната структура, която насекомите изграждат точно от хартия. Той разказа повече как се прави творба от такъв материал.
Изкуство под небето: Творецът, който превърна селския си двор в галерия на открито
Последната му църковна живопис е на параклиса „Св. Георги” в село Беляковец.
Целия разговор гледайте във видеото.
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