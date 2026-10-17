В сърцето на Стария град във Велико Търново се намира творческата база на Съюза на българските художници. Сред творците е и Румен Рачков, който има много "лица" в изкуството. Завършил е живопис, а също така е и скулптор. Работи с дърво, метал, хартия и други материали.

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Идеята да работи с хартия идва като наблюдавал гнездо на стършели – видял е клетъчната структура, която насекомите изграждат точно от хартия. Той разказа повече как се прави творба от такъв материал.

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Последната му църковна живопис е на параклиса „Св. Георги” в село Беляковец.

Целия разговор гледайте във видеото.