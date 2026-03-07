В малкото село Бресница, община Ябланица, се намира двор, който няма нищо общо с обичайните селски дворове. Тук няма редици домати или цветни лехи, а галерия на открито - скулптури, картини, художествени реплики и ковани метални изделия. Това е домът и ателието на Веселин Райков - художник, скулптор, ковач и готвач.

„Това е моето пространство. Тук усещам атмосферата. Разговарям всеки ден чрез енергията, вложена във всяка скулптура“, споделя Райков. В неговия двор оживяват сцени от историята - „Последната вечеря“ на Дяко Налевски, портрети на исторически личности, реплики на тракийски съкровища.

„Деца от училището идваха тук - будни, любопитни. Едно момче видя портрета и каза: ‚Абе, и очите му са сини!‘ – и се развълнувах страшно много“, разказва Райков. За него контактът с хората и живата реакция на посетителите е важна част от работата.

Въпреки богатството на таланта си, Веселин избира живота в селото пред София или чужбина: „Това ми е бащината къща и тук се чувствам най-добре. В града животът е по-лесен за продажба на изкуство, но аз не мога да се затворя в кухня, хол и нужник. Тук имам свобода и пространство да творя.“

Дните му започват рано. В 3 сутринта той вече работи върху нови скулптури и параклиси, моделирани от цимент. „С параклисите спя. Това е част от процеса ми. Времето от 3 до 7 сутринта е най-ефективно", казва още творецът.

Освен артист, Веселин е и кулинарен майстор. В отделен кът на двора пече картофи по уникален начин - „корифеите кулинари не могат да ги направят така“, казва с усмивка.

Животът тук е самотен, но не самотнически: „Сам съм, но не съм самотник. Всеки ден имам тема за работа, за творене, за готвене. Общувам с хора, колкото мога. Това ми е животът – странен, но щастлив.“

Веселин Райков е „щастлив смутаняк“ – съчетание от усамотение и творчество, от дисциплина и свобода.

