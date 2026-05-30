„Пари Сен Жермен” защити европейската си корона и спечели за втора поредна година УЕФА Шампионска лига, след като победи „Арсенал” след изпълнение на дузпи. Редовното време и продълженията на финала на стадион „Пушкаш Арена” завършиха при резултат 1:1, а при наказателните удари французите надделяха с 4:3, предаде Gong.bg .

Снимка: Getty Images

Лондончани поведоха още в 6-ата минута. Опит за изчистване на Маркиньос се отклони в Леандро Тросар и стигна до Кай Хаверц, който остана очи в очи с вратаря и с мощен удар с левия крак откри резултата за 1:0.

След почивката ПСЖ пое инициативата и в 62-ата минута стигна до изравняване. Хвича Кварацхелия беше съборен в наказателното поле от Кристиан Москера, а Усман Дембеле реализира отсъдената дузпа за 1:1.



При дузпите ПСЖ започна по-добре чрез Гонсало Рамош, а за „Арсенал” отговори Виктор Гьокереш. След това Дезире Дуе реализира, докато Еберечи Езе пропусна, пращайки топката извън очертанията на вратата.



Матвей Сафонов и Давид Рая си размениха по едно ключово спасяване, а след точни изпълнения на Райс, Ашраф Хакими и Габриел Мартинели резултатът остана изравнен.



Решителният момент настъпи при петите дузпи. Резервата Лукас Бералдо беше безпогрешен за ПСЖ, а след това Габриел Магаляеш стреля над вратата и така донесе трофея на френския шампион.



С успеха „Пари Сен Жермен” затвърди доминацията си в европейския клубен футбол, печелейки Шампионската лига за втора поредна година.

Редактор: Ина Григорова