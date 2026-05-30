Хроничната умора е все по-често срещана в съвременния живот, тъй като хората са по-натоварени в работата и имат по-малко време за почивка, пише „Сайънс дейли“. Докато изтощението често се отдава на стреса или липсата на сън, изследователи смятат, че лошото хранене също може да играе важна роля.

Екип, воден от професор Хироаки Каноучи от Висшето училище за живота на хората и екологията към Университета в Осака, изследва дали недостигът на определени витамини може да е свързан с нивата на умора и мотивация. Учените се фокусират върху фолиевата киселина (B9) и витамин B12 — две хранителни вещества, които помагат за регулирането на хомоцистеина (Hcy), вещество в кръвта, което може да се повишава, когато тези витамини липсват.

Проучването включва близо 600 здрави японци в зряла възраст. Изследователите са измерили нивата в кръвта на хомоцистеин, фолиева киселина и витамин B12, след което са оценили умората и мотивацията на участниците чрез въпросник и визуална аналогова скала.

Екипът установил, че участниците с по-високи нива на хомоцистеин като цяло имат по-ниски нива на фолиева киселина и витамин B12, независимо от пола.

След това изследователите разгледали по-подробно как нивата на хомоцистеин са свързани с умората при мъжете и жените. Анализът им включвал и фактори, които могат да повлияят върху умората, включително възраст, продължителност на съня, натоварване в работата и хранителни навици.

Резултатите показали, че мъжете с по-високи нива на хомоцистеин по-често съобщават за по-голяма физическа умора. При жените повишените нива на хомоцистеин били свързани с по-ниска мотивация.

„Нивото на хомоцистеин в кръвта обичайно поражда опасения, свързани със сърдечно-съдови заболявания, деменция и фрактури. Нашите резултати показват, че в бъдеще трябва да се обръща внимание и на умората, и на мотивацията. За да се избегне повишаване на нивата на хомоцистеин, е важно да се избягва недостигът на витамин B12 и фолиева киселина. От съществено значение е балансираното хранене на ежедневна база“, казва проф. Каноучи.

Резултатите са публикувани в списание Nutrients.

Редактор: Ина Григорова