„За мен беше чест да пътувам до София тази седмица, придружена от моя приятел кмета Руди Джулиани, за да се срещна с президента Илияна Йотова, министъра на енергетиката Ива Петрова и други български лидери”. Това се посочва в публикация в социалните мрежи от Кимбърли Гилфойл във връзка с проведена визита у нас.

По думите ѝ по време на разговорите в България са били обсъдени възможностите за напредък по общите енергийни приоритети.

Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите. „Под ръководството на президента на САЩ, Съединените щати работят с Гърция, България и други партньори в региона, за да насърчат общата визия за енергийна сигурност по Вертикалния газов коридор”, се допълва в публикацията.

