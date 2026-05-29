Запорожката атомна електроцентрала е преживяла продължително прекъсване на комуникациите на фона на засилена военна активност в района. Това съобщи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси.

По информация на МААЕ на 27 май централата е останала без телефонни линии и интернет връзка за около 12 часа. Това е най-дългото подобно прекъсване от началото на войната в Украйна. Инцидентът съвпада със съобщения за атаки край окупирания град Енергодар, където живее голяма част от персонала на централата.

„Това безспорно беше много тревожен инцидент от гледна точка на ядрената безопасност и сигурност“, заяви Гроси. По думите му екипът на агенцията ще разследва причините за прекъсването и ще обсъди мерки за предотвратяване на подобни ситуации.

От МААЕ припомнят, че надеждната комуникация е сред основните принципи за ядрена безопасност по време на война. По-рано агенцията предупреди и за увеличена активност на дронове около украински атомни електроцентрали, което според експертите създава сериозни рискове за сигурността.

АЕЦ „Запорожие“ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа и се намира под руски контрол от 2022 година.

