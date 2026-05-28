Унгарският министър-председател Петер Мадяр обяви, че правителството му ще се присъедини към Европейската прокуратура. До момента Унгария е една от малкото държави членки, които не са част от този орган за борба с измамите в ЕС, тъй като бившия премиер Виктор Орбан твърдеше, че присъединяването би подкопало националния суверенитет, предава БГНЕС.

„Бих искал да обявя тук, от Брюксел, че скоро ще представя официално намерението на Унгария да се присъедини към Европейската прокуратура пред председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет“, заяви Мадяр от Брюксел във видеоклип, публикуван във Facebook.

Европейската прокуратура разполага с правомощия да разследва и да повдига обвинения за престъпления, свързани с бюджета на ЕС, като измами и корупция, предава „Политико“.

Мадяр описа тази стъпка като част от антикорупционната кампания на правителството си, като изтъкна, че преговорите с Брюксел относно замразените средства от ЕС са фокусирани върху „борбата с корупцията“.

Съобщението дойде по време на посещението на Мадяр в Брюксел в опит да възстанови напрегнатите отношения на Унгария с институциите на ЕС след години на конфликти по време на управлението на Орбан. Будапеща се опитва да отблокира милиарди замразени евросредства, включително 10,4 милиарда евро от фондовете за възстановяване след пандемията, които бяха спрени поради опасения за върховенството на закона по време на 16-годишното управление на Орбан.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне с Мадяр на 29 май. Унгарският премиер проведе разговори и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и белгийския премиер Барт Де Вевер днес, 28 май.

Във видеото си Мадяр повтори, че правителството му вече е постигнало споразумение с Брюксел по „много важни въпроси“, включително реформи, свързани с фондациите за управление на активи от обществен интерес.

Редактор: Ина Григорова