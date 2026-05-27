88-годишната кралица на Норвегия Соня е приета в болница заради сърдечни проблеми, съобщи кралският дворец. През януари тя беше снабдена с пейсмейкър, след като по време на ски пътуване е получила ускорен и неритмичен пулс.

Кралицата е приета в болница в Осло със същото оплакване и се очаква да остане под наблюдение няколко дни, уточняват от двореца.

Според норвежки медии съпругът ѝ, крал Харалд V, ще продължи планираната си визита в страната.

